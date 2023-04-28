Eski TBMM Başkanı Arınç, AK Parti'nin Kula'daki seçim çalışmalarına katıldı

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MANİSA (AA) – Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve AK Parti Manisa Milletvekili adayı Ahmet Palabıyık, Kula ilçesinde seçim çalışması yaptı.

Esnaf ile bir araya gelen Bülent Arınç ve Ahmet Palabıyık, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a da ziyarette bulundu.

Arınç ile AK Parti Manisa Milletvekili adayları Ahmet Mücahit Arınç, Ahmet Palabıyık partinin ilçedeki seçim bürosu açılışına katıldı.

Açılış töreninde birlik ve beraberlik mesajı veren Arınç, Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanacağını ve Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü olacağını belirtti.

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