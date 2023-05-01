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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Manisa mitinginde konuştu:

AA

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Manisa mitinginde konuştu:

MANİSA (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bayrak ve vatan bizim için vazgeçilmezdir. Bir sürü yalanlar, bir sürü iftiralar. Yok masanın altı, yok masanın üstü, yok masanın yanı. Bunların hiçbirisine inanmayın." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'taki seçimlerde "tarih yazacaklarını", ülkeye barış ve huzuru getireceklerini söyledi.

Seçimi kazanmaları halinde sosyal devleti ayağa kaldırmayı, 100 bin öğretmen ataması yapmayı, 150 bin taşeron işçiyi kadroya almayı vadeden Kılıçdaroğlu, bölgenin en önemli tarımsal ürünü çekirdeksiz kuru üzümün müstahsildeki kilogram fiyatını en az 2 dolar olarak belirleyeceklerini söyledi.

Bayrak ve vatanın kırmızı çizgileri olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bayrak ve vatan bizim için vazgeçilmezdir. Bir sürü yalanlar, bir sürü iftiralar. Yok masanın altı, yok masanın üstü, yok masanın yanı. Bunların hiçbirisine inanmayın. Çünkü 6 lider beraberiz, 6 lider halkın karşısına çıkıyoruz. Kul hakkı yemeyeceğim ve kul hakkı yedirmeyeceğim. Sizler gibi yaşıyorum. Benim sarayda yaşamak gibi bir derdim yok. Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya'sına gideceğiz."

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından "Haydi" isimli yeni seçim müziklerini meydandakilerin beğenisine sundu.

Mitingde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise belediye başkanlığına seçildikten sonra başkentte yaptıkları hizmetleri anlattı. Herkese eşit şekilde hizmet ettiklerini anlatan Yavaş, yaşanan değişimin etkilerini herkesin gördüğünü savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Millet İttifakı'nda 6 partinin genel başkanının "biz" kavramı altında birleştiğini ifade ederek, "Millet İttifakı, Türkiye için muhteşem bir dönüm noktası olacak. Çok büyük bir ekibimiz var. Başkanlarımızla biz kendimizi bu süreçte millete adadık. Parti yok, partizanlık yok. Bu seçim siyasi partilerin kazanacağı bir seçim değil. Bu seçim demokrasinin, hak hukuk ve adaletin kazanacağı bir seçim." ifadelerini kullandı.

Mitingin sonunda, Kılıçdaroğlu, Yavaş, İmamoğlu ve milletvekili adayları, meydandakilere mesir macunu saçtı.

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