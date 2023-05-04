Manisa'da eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde boşandığı eşini sokakta av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihara teşebbüs eden sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Ali Alkan, taraf avukatları, maktul Hülya Alkan'ın anne ve babası katıldı.

Duruşmada, tanıkların beyanlarının ardından savcı mütalaasını sundu.

Daha sonra söz verilen sanık avukatı, müvekkilinin beraatini ve tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Sanık Ali Alkan da olaydan pişmanlık duyduğunu belirtti. Eşinin kendisinden boşanmayı düşünmediğini savunan sanık, "Annesi aklına boşanmayı sokarak yuvamızın yıkılmasına neden oldu. Keşke yaşanmasaydı, pişmanım." dedi.

Duruşmaya bir süre ara veren heyet, ardından sanıkla ilgili kararını açıkladı.

Mahkeme başkanı, sanık Ali Alkan'ın daha önce de boşandığı eşine, "Eşe karşı şiddet, tehdit ve hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarını işlediğine vurgu yaptı.

Sanığın cinayeti tasarlayarak ve kasten işlediğine, haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin uygulanamayacağına hükmeden heyet, Ali Alkan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

- Duruşma sonrası açıklama

Maktul Hülya Alkan'ın annesi Ömran Alkan, duruşmanın ardından gazetecilere, adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Acısının hiçbir zaman hafiflemediğini dile getiren Alkan, "Torunlarım huzur içinde büyüyecek. Onların da istediği buydu. 'Ebediyen çıkmasın, gün ışığı görmesin' dedi çocuklarım." ifadelerini kullandı.

- Olay

Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi'ndeki Avni Gemicioğlu Caddesi'nde 17 Kasım 2022'de, Ali Alkan (40), üç çocuğunun annesi eski eşi Hülya Alkan'ı (35) av tüfeğiyle öldürmüş ardından aynı silahla intihara teşebbüs etmişti.

Ali Alkan ile Hülya Alkan'ın olaydan bir süre önce boşandıkları, akraba oldukları için de Hülya Alkan'ın aynı soyadını taşımaya devam ettiği öğrenilmişti.

Tedavisinin ardından sevk edildiği adli makamca tutuklanan Ali Alkan hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı.

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