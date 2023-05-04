Manisa'da şarampole devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Z. idaresindeki 19 AAK 534 plakalı minibüs, Karacaali Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü A.Z. ile araçta bulunan A.O. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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