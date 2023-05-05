Manisa FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

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MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında 7 Mayıs Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri’nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenmanda siyah beyazlı futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Manisa FK'de sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Nizamettin Çalışkan ile kart cezalısı Burak Çoban dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

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