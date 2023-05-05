Manisa Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, evindeki son maça odaklandı

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MANİSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında 7 Mayıs Pazar günü Onvo Büyükçekmece Basketbol'u konuk edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, normal sezonda evindeki son galibiyet için sahaya çıkacak.

Kulüp başkanı Bora Çaylan yaptığı açıklamada, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile oynayacakları maçın, bu sezon sahalarındaki son karşılaşma olacağını ve sonraki 2 haftayı deplasmanda geçireceklerini belirtti.

Taraftarlarına güzel bir maç izlettirmek istediklerini ifade eden Çaylan, "Uzun bir sezonun artık son dönemecindeyiz. Bu sezon evimizdeki son maça çıkacağız. Geçen sezondan itibaren taraftarlarımızla aramızda oluşan güzel bağın bu maçta da devam edeceğine inanıyorum. Dolu tribünler önünde taraftarlarımızla kutlayacağımız bir galibiyet alacağımıza inancım tam." ifadelerini kullandı.

Öte yandan maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, başantrenör Hakan Demir yönetiminde günü çift idmanla geçirdi. Salonda kuvvet antrenmanı yapan basketbolcular daha sonra hücum ve savunma setlerini çalıştı.

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