Manisa’da elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Damla Alas (28) yönetimindeki 35 AN 7672 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Koşukırı mevkisinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından otomobilden yaralı çıkarılan Damla Alas, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Otomobildeki ağır yaralanan Okan Karasaç (36) ise ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​



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