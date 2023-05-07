Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Sönmez
Manisa FK: Ömer Kahveci, Ayberk Karapo, Ba, Metehan Baltacı (Dk. 46 Serkan Odabaşoğlu), Muhammet Taha Şahin, Gakpa (Dk. 85 Diallo), Prib (Dk. 46 Domgjonas), Kaan Kanak, Burak Altıparmak, Tabla (Dk. 77 Anıl Koç), Junior Fernandes ( Dk. 90+5 Mehmet Uysal)
Göztepe: Arda Özçimen, Osman Tarık Çamdal (Dk. 63 Yunus Emre Gedik), Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Palmer (Dk. 72 Hikmet Çiftçi), Yalçın Kayan, Traore (Dk. 81 Hasic), Mamah (Dk.72 Yasin Öztekin), Ngalina (Dk. 81 Loue)
Goller: Dk. 59 Ngalina (Kendi kalesine) (Manisa FK), Dk. 90+7 Loue (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 38 Yalçın Kayan, Dk. 90+9 Loue (Göztepe)
MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında Manisa FK, konuğu Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.