Turgutlu'da "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinliği

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki etkinlikte emniyet, jandarma ve ilgili kurumların ekipmanları sergilendi.

Alanda oluşturulan trafik parkurunda öğrencilere ve vatandaşlara trafik kuralları anlatıldı, ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alkollü araç kullanmanın sebep olduğu tehlikelere dikkati çekebilmek üzere vatandaşlara ve öğrencilere "alkollü gözlüğü" taktırdı.



Çocukların trafik kurallarını erken yaşta öğrenmesinin önemine değinen Jandarma Başçavuş Osman Sarı, "Trafik Güvenliği Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlar ve öğrencilerle bir araya geldiklerini belirterek, trafikte bir anlık dikkatsizliklerin hayati sonuçlar doğurabildiğini, bu yüzden trafikte çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Selami Kapankaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan Hasyiğit, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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