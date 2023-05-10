Sarıgöl'de Trafik Haftası etkinliği

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İZMİR (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Caddesi üzerinde vatandaşlara ve sürücülere "yayalar kırmızı çizgimiz", "kemerim hep aklımda" ve "bu yolda sana çok güveniyoruz" yazılı broşür dağıttı.

Ekipler, trafiğin yoğun olduğu bölgeler ile okul önlerinde öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgiler verdi.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen İsmet Altun ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amiri Hakkı Korhan İnci de katıldı.





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