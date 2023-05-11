Soma şehitleri facianın 9. yılında dualarla anılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soma şehitleri facianın 9. yılında dualarla anılacak

AA

Soma şehitleri facianın 9. yılında dualarla anılacak

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'de meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi, ülkeyi yasa boğan olayın 9. yılında Madenciler Şehitliği'nde dualarla anılacak.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük maden kazası" olarak kayıtlara geçen facianın 9'uncu yılında şehit madenciler için Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve Soma Belediyesi tarafından 13 Mayıs'ta Madenci Şehitliği'nde anma programı düzenlenecek.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, AA muhabirine, 9 yıl önce sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı yasa boğan kazayı ve hayatını kaybeden madencileri unutmayacaklarını belirterek, şehit madencilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehirde hemen hemen herkesin kazadan doğrudan ya da dolaylı etkilendiğini dile getiren Tulup, "Ama sağ olsun hükümetimiz, devletimiz, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız, yurt dışından da dahil acımızı paylaşmak için hep yanımızda oldu, bize büyük destek ve katkı verdi." dedi.

Tulup, kazadan sonra madencilik sektöründe çalışma şartlarıyla ilgili köklü değişiklikler olduğunu aktararak, "İş güvenliği çok daha öne çıktı. Temennimiz, isteğimiz bir daha böyle kazaların yaşanmaması. Tüm iş yerlerimiz bu konuda büyük hassasiyetle çalışıyor. Biz de bunun yakından şahitliğini yapıyoruz. Ziyaretlerimizde iş güvenliğine ne kadar önem verildiğini görüyoruz. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir. Maden kenti, enerji kenti Soma’da da bu madenler olduğu sürece madencilik sektörü devam edecek." diye konuştu.

- "Somalı madenciler, vefasını gösterdi"

Somalı madencilerin ve ailelerinin 9 yıl önceki kazadan sonra kendilerine verilen desteği unutmadığını belirten Tulup, 6 Şubat'ta "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı illere yardıma koşarak ve arama kurtarma faaliyetlerine katılarak bu vefayı göstermeye gayret ettiklerini söyledi. Tulup, şöyle devam etti:

"13 Mayıs 2014'te tüm Türkiye bize yardıma geldiği gibi bizim madenci kardeşlerimiz de depremde bu kez kurtarıcı oldular, enkazın altına kalan kardeşlerimizi çıkarmak için uğraş verdiler, gayret sarf ettiler. Somalı madenciler, vefasını gösterdi, büyük bir özveriyle çalıştı. Bu sefer de biz Soma olarak, kurtarma ekiplerimizle deprem bölgesine yoğun çalışmalar yaptık. Ben buradan madenci kardeşlerimize, kurtarma ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

- Soma maden faciası

Soma Kömürleri AŞ'nin işlettiği, yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı maden ocağında 13 Mayıs 2014'te vardiya değişimi sırasında çıkan yangının ardından galeriler dumanla dolmuş, 96 saat süren çalışmalar sonucu 486 işçi kurtarılmış, 301 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Tüm ülkeyi üzüntüye boğan facianın ardından üç gün yas ilan edilmiş, ülke genelindeki tüm camilerden sela okunmuş, cuma namazı sonrası dualar edilmişti.

Facianın ardından Türk milleti, şehit madenci ailelerine destek olmak için harekete geçmiş, AFAD'ın koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyasında 50 milyon lira toplanmış, her ailenin hesabına 160 bin lira yatırılmıştı.

Şehit madenci ailelerine emekli maaşı gibi düzenlemelerin yanında belediyeler, iş dünyası temsilcileri ve futbol kulüplerinin girişimleriyle yaptırılan konutların anahtarları tüm madenci ailelerine teslim edilmişti.

Maden faciasında yaşamını yitiren işçilerden 39'unun mezarının bulunduğu Soma Mezarlığı içinde Madenciler Şehitliği oluşturulmuştu.

- Yargılama süreci

Olayın ardından Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik tutuklanmış ve "Soma Maden Faciası Davası" süreci başlamıştı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, 5 tutuklu sanığın 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 37 sanığın beraatine karar vermiş, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi ise Can Gürkan'ın yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine hükmetmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin yerel mahkeme kararını bozması sonrası yeniden yapılan yargılamada Can Gürkan'a 20 yıl, maden mühendisleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmiş, Haluk Evinç ise beraat etmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yeniden yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından 4 Nisan 2022'de yerel mahkemenin kararını onamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay, 'takdir indirimi' yapılmadığı için Canan'ın katilinin cezasını bozdu
YEREL HABERLER Yargıtay, 'takdir indirimi' yapılmadığı için Canan'ın ...
Sarıgöl'de Trafik Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Sarıgöl'de Trafik Haftası etkinliği
Turgutlu'da "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinliği
YEREL HABERLER Turgutlu'da "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" ...
Soma'da, maden ocağındaki toprak kaymasında yaralanan 3 işçiden 2´si taburcu oldu
YEREL HABERLER Soma'da, maden ocağındaki toprak kaymasında yaralanan ...
Turgutluspor erteleme sınavında
YEREL HABERLER Turgutluspor erteleme sınavında
Manisa BŞB'de Hakan Demir'e İran'dan teklif
YEREL HABERLER Manisa BŞB'de Hakan Demir'e İran'dan teklif
Soma'da maden ocağında toprak kayması: 1 ölü, 3 yaralı (2)
YEREL HABERLER Soma'da maden ocağında toprak kayması: 1 ölü, 3 ...
Soma'da maden ocağında toprak kayması: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Soma'da maden ocağında toprak kayması: 1 ölü, 3 ...
GÜNCELLEME - Manisa'da yer üstü maden ocağındaki toprak kaymasında 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Manisa'da yer üstü maden ocağındaki ...
Manisa'da yer üstü maden ocağındaki toprak kaymasında 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da yer üstü maden ocağındaki toprak kaymasında ...
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, seçimlere ilişkin konuştu:
YEREL HABERLER Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, seçimlere ilişkin ...
Bülent Arınç: Şiddetin dili, terörün dilidir
YEREL HABERLER Bülent Arınç: Şiddetin dili, terörün dilidir

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.