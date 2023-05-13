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MHP Manisa milletvekili adayı Uçak'tan Rusya'ya ihracat açıklaması

AA

MHP Manisa milletvekili adayı Uçak'tan Rusya'ya ihracat açıklaması

MANİSA (AA) - MHP Manisa milletvekili adayı Ali Uçak, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'yı hedef alan açıklamalarının bu ülkeye tarım ürünleri ihracatına zarar verebileceğini iddia etti.

Uçak, yaptığı açıklamada bölgede yetişen başta üzüm ve kiraz olmak üzere birçok tarım ürününde en büyük müşterilerinin Rusya olduğunu, bu ülkeye zaman zaman yaşanan diplomatik krizlerden ihracatın da olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda Rusya ile olan diplomatik ilişkilerde sorun yaşanacağını ileri süren Uçak, ""Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tarımda yüzde 80'inini Rusya'ya ihraç ettiği ürünlerini baltalıyor. Bölgemizde yetişen başta üzüm ve kiraz olmak üzere birçok tarım ürününün en büyük müşterilerinden biri Rusya. Bu pazarda geçtiğimiz yıllarda yaşanan sorunlar nedeniyle ihracat durma noktasına gelmişti. Ayrıca bu ülke ile olan doğalgaz anlaşmamızı hiçe sayarak Rusya'yı siyaseten karşımıza alması büyük bir hatadır." ifadelerini kullandı.


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