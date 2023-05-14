İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sunat, Manisa'da oy verdi

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MANİSA (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Manisa'da kullandı.

Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokuluna gelen Sunat, 1167 No'lu sandıkta oy verdi.

Sunat, çıkışta gazetecilere, seçim çalışmalarını huzurlu bir ortamda tamamladıklarını belirtti.



Herhangi bir sıkıntı olmadan seçimin sonuçlanmasını temenni ettiklerini vurgulayan Sunat, "İnşallah milletimiz ertesi gün huzurlu bir güne uyanır diye düşünüyorum. Bu seçimlerimizin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını ayna zamanda birliğimize, dirliğimize vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye, demokrasi açısından zaman zaman kesintilere uğramış da olsa demokrasiyi hazmetmiş bir millettir." dedi.





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