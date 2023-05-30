Manisa'da 5 bin 608 sentetik hap ele geçirildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta 5 bin 608 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, bir aracı durdurdu.



Araçta yapılan aramada 5 bin 608 sentetik ecza hap ile 11 tabanca fişeği ele geçirildi.

Araçta bulunan İ.C. (32) ve B.G. (27) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.







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