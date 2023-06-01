Akhisar'da durdurulan araçta kokain ele geçirildi

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MANİSA (AA) - Akhisar'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 4,49 gram kokain ele geçirildi, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 5 parça halinde toplam 4,49 gram kokain ele geçirildi.

Araç sürücüsü S.E. (24) hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı.​​​​​​​

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