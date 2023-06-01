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Manisa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA

Manisa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

İzmir Ankara kara yolu, Turgutlu Otobüs Terminali karşısında meydana gelen kazada ana yoldan yan yola dönmeye çalışan Salih Öztürk'ün kullandığı 03 RH 645 plakalı tıra arkasından gelen, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 45 AKM 604 plakalı motosiklet çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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