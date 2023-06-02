Manisa'da kurtlar 9 koyunu telef etti

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kurt sürüsü, iki ahırdaki 9 koyunu telef etti.

Alemşahlı Mahallesi'nde yerleşim yerine inen kurtlar, İsmail Kırlı'ya ait ahırdaki 7 koyun ile bir başka ahırdaki 2 koyunu parçaladı.

Kurtların yerleşim yerinden uzaklaşma anı bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Koyunları telef olan İsmail Kırlı, mahallenin kırsal yerlerinde gitmeye korktuklarını, kurtlara karşı önlem alınmasını istediklerini söyledi.

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