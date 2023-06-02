TOKİ, Manisa'daki sosyal konutları teslim etmeye başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOKİ, Manisa'daki sosyal konutları teslim etmeye başladı

AA

TOKİ, Manisa'daki sosyal konutları teslim etmeye başladı

MANİSA (AA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde inşa ettiği 396 konut hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Sancaklıbozköy Mahallesi'nde 2+1 tipinde brüt 83 metrekare genişliğinde yapılan 396 konut ile 14 iş yeri ve sosyal donatıların yapımı tamamlandı.

TOKİ Uygulama Şube Müdürü Onur Gürses, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevreye duyarlı, yeşille dost, yöresel mimarisiyle şehrin dokusuna uygun, az katlı şekilde tasarlanan konutları, 24 Mayıs itibarıyla teslim etmeye başladıklarını belirterek, bugüne kadar 200 hak sahibinin konutunu teslim aldığını, teslimatların 16 Haziran'a kadar süreceğini ifade etti.

- Konutuna kavuşanlar mutlu

Konutunu teslim alan 3 çocuk sahibi Selami ve Tuğba Yazıcı çifti kendilerine konut edinme imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Tuğba Yazıcı, şöyle konuştu:

"Ben Reis’e çok teşekkür ederim. Şu an kalbim öyle çarpıyor ki nefes alırken zorlanıyorum. Annemizin, babamızın bize sağlayamadığı imkanı bize sağladı. Allah razı olsun. Rabbim önündeki bütün zaferleri nasip etsin ona, yanındaki dava arkadaşlarına şu an canımı ver deseler verirdim çünkü çocuklarım çok mutlu. Allah bin kere razı olsun. Evi gezmedik gezeceğiz inşallah. Her konuda yardımcı oldular. Eşim kaza geçirdiğinde bütün umutlar tükenmişti. Rabbim rast getirdi. Elhamdüllah toparladık. Öyle bir şey ki anlatılacak bir şey değil. Elim ayağım titriyor. Ailelerimizin uzak durduğu dönemde devletimizden her şekilde yardım aldık. Allah razı olsun. Rabbim önlerini açık etsin. Biz her zaman arkasındayız kıyamete kadar. Bayrak inmesin, devlet durmasın."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da kurtlar 9 koyunu telef etti
YEREL HABERLER Manisa'da kurtlar 9 koyunu telef etti
Manisa BŞB'de Kandemir imzayı attı
YEREL HABERLER Manisa BŞB'de Kandemir imzayı attı
Hasta olduğu için bakımevine terk edilmişti, bomba arama köpeği oldu
YEREL HABERLER Hasta olduğu için bakımevine terk edilmişti, bomba ...
Manisa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi ...
MANİSA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU, ÜZÜM BAĞLARI GÖLE DÖNDÜ (2)  
YEREL HABERLER MANİSA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU, ÜZÜM BAĞLARI GÖLE ...
Manisa'da sağanak etkili oldu, üzüm bağları göle döndü (2)
YEREL HABERLER Manisa'da sağanak etkili oldu, üzüm bağları göle ...
Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeni başantrenörü Ahmet Kandemir oldu
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeni başantrenörü ...
Manisa'da bir grup CHP delegesi, tüzük değişikliği talep etti
YEREL HABERLER Manisa'da bir grup CHP delegesi, tüzük değişikliği ...
Manisa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Akhisar'da durdurulan araçta kokain ele geçirildi
YEREL HABERLER Akhisar'da durdurulan araçta kokain ele geçirildi
Manisalı öğrenciler, Yeşilay etkinliğinde buluştu
YEREL HABERLER Manisalı öğrenciler, Yeşilay etkinliğinde buluştu
Okul sporlarında Gençler Türkiye Tenis Şampiyonası Manisa'da başladı
YEREL HABERLER Okul sporlarında Gençler Türkiye Tenis Şampiyonası ...
Manisa'da sağanak etkili oldu, üzüm bağları göle döndü
YEREL HABERLER Manisa'da sağanak etkili oldu, üzüm bağları göle ...
Manisa FK Alionue Ba´yı bırakmadı
YEREL HABERLER Manisa FK Alionue Ba´yı bırakmadı
Sarıgöl'de sağanak tarım alanlarında zarara yol açtı
YEREL HABERLER Sarıgöl'de sağanak tarım alanlarında zarara yol açtı
Sarıgöl'de devrilen kamyonun şoförü yaralandı
YEREL HABERLER Sarıgöl'de devrilen kamyonun şoförü yaralandı
Manisa yaylalarında "papatya mesaisi" başladı
YEREL HABERLER Manisa yaylalarında "papatya mesaisi" başladı
Somaspor'da gözler Basatemür'da
YEREL HABERLER Somaspor'da gözler Basatemür'da
Manisa'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında 1 taraftar silahla yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında 1 ...
KAMYONET TIR'A ARKADAN ÇARPTI; 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI
YEREL HABERLER KAMYONET TIR'A ARKADAN ÇARPTI; 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.