Manisa'da trafik kazasında yaralan motosiklet sürücüsü hastanede öldü

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün trafik kazasında ağır yaralanan Özbekistan uyruklu motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Kazanın ardından ağır yaralı halde Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Azamat Dovletnazarov (35) buradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Dovletnazarov burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özbek asıllı motosiklet sürücüsünün Avşar Mahallesi yakınlarında köfteci dükkanı işlettiği öğrenildi.

- Kaza

İzmir Ankara kara yolu, Turgutlu Otobüs Terminali karşısında dün ana yoldan yan yola dönmeye çalışan Salih Öztürk'ün kullandığı 03 RH 645 plakalı tıra arkasından gelen Azamat Dovletnazarov'un (35) kullandığı 45 AKM 604 plakalı motosiklet çarpmıştı. Kazada Dovletnazarov ağır yaralanmıştı.



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