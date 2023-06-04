Akhisar'da sahte para operasyonunda 1 kişi yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçedeki bir adrese düzenlediği operasyonda 50 ve 100 liralık sahte banknotlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan, B.Y'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.









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