Manisa'da üzüm bağında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağda traktörünün üzerindeyken başından vurulan çiftçi öldü, bir kişi gözaltına alındı.

Özpınar Mahallesi'ndeki üzüm bağında traktörüyle zirai ilaçlama yapan Mehmet Menemen (78), kafasına isabet eden kurşunla yaralandı.

Silah sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Menemen'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Menemen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, bölgede kuş avlamak amacıyla tüfekle ateş ettiğini iddia eden zanlı A.Ö'yü (78) gözaltına aldı.



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