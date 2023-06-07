Soma'da "Engelsiz Survivor" başladı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde huzurevindeki engelliler arasında düzenlenen "Engelsiz Survivor" yarışması törenle başladı.
Soma Huzurevi bahçesinde düzenlenen törenin ardından, huzurevindeki engellilerin oluşturduğu "Ayarsızlar", "Mazlumlar", "Varyemezler" ve "Tatlı Su Kurnazları" takımları, kurulan parkurlarda yarıştı.
Huzurevi Müdürü Mustafa Öztürk, yarışmayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkinden yoğun ilgili gören ve olumlu geri dönüşler aldıkları yarışmanın ikincisini düzenlediklerini belirterek, huzurevi sakinlerinin bu yarışma ile sosyalleştiğini, iyileştiğini söyledi.
Bu yılki parkuru tamamen geri dönüşüm malzemelerinden tasarladıklarını dile getiren Öztürk, yarışmacılara başarılar dileyerek ilçe sakinlerini yarışmaları izlemeye davet etti.
Törene Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, belediye başkan yardımcıları ve davetliler katıldı.