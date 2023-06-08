Manisa’da aracında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

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MANİSA (AA)- Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe girişinde bir otomobil durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada 34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.E(48) işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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