Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Melüt Dalbudak'ın (61 ) kullandığı 35 AIM 367 plakalı traktör, Poyrazdamları Mahallesi'nde devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dalbudak'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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