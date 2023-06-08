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Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

AA

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Pendikspor: Burak Öğür, Gökcan Kaya, Murat Akça, Hasan Hatipoğlu, Tarık Tekdal, Samet Asatekin, Hasan Kılıç, Ahmed Ildız, Görkem Bitin, Regattin, Thuram

Bodrumspor: Diogo Sousa, Omar Imeri, Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen, Gökdeniz Bayrakdar, Erkan Değişmez, Musah Mohammed, Kenan Özer, Samet Yalçın, Celal Dumanlı

Goller: Dk. 29 Regattin (Penaltıdan), 31 Thuram (Pendikspor), Dk. 38 Hasan Hatipoğlu (Kendi kalesine) (Bodrumspor)


MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Pendikspor-Bodrumspor maçının ilk yarısını İstanbul temsilcisi 2-1 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında hızlı gelişen Bodrumspor atağında Kenan Özer'in pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

16. dakikada Kenan Özer'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar'ın kaleci Burak Öğür'ü de geçtikten sonra kaleye gönderdiği top direkten döndü. Savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

21. dakikada Ahmed Ildız'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta direğe de çarpan top üstten dışarı gitti.

27. dakikada Pendikspor penaltı kazandı. Sağ kanattan ceza sahası içindeki Ahmed Ildız'ın yaptığı ortada Ali Aytemur'un müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti. Hakem Abdulkadir Bitigen, Ali Aytemur'un topa elle müdahale ettiğine karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi. Atışı 29. dakikada kullanan Regattin şutunda top filelerle buluştu: 1-0.

31. dakikada Pendikspor farkı 2'ye çıkardı. Regattin'in sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Thuram'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

38. dakikada Bodrumspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Kenan Özer'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Hasan Hatipoğlu ters vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

Pendikspor'un 2-0 öne geçmesinin ardından Pendikspor kalesinin arkasındaki Bodrumspor tribünlerinden yabancı maddeler atıldı. Yabancı maddelerden biri Pendiksporlu futbolcunun tedavisi için sahaya giren bir görevliye isabet etti. Bodrumspor'un attığı golün ardından yine yabancı maddeler atıldı, bunun üzerine hakem Abdulkadir Bitigen anons yaptırdı.

Müsabakanın ilk yarısı Pendikspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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