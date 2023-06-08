Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

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Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Pendikspor: Burak Öğür, Gökcan Kaya (Dk. 46 Ferhat Öztorun), Murat Akça, Hasan Hatipoğlu, Tarık Tekdal (Dk. 46 Berkay Sülüngöz), Samet Asatekin (Dk. 80 Ali Han Tunçer), Hasan Kılıç, Ahmed Ildız (Dk. 71 Mesut Özdemir), Görkem Bitin (Dk. 71 Kappel), Regattin, Thuram

Bodrumspor: Diogo Sousa, Omar Imeri (Dk. 67 Burak Öksüz), Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 67 Eren Albayrak), Gökdeniz Bayrakdar, Erkan Değişmez (Dk. 46 Hakan Özmert), Musah Mohammed, Kenan Özer, Samet Yalçın (Dk. 85 Onur Akbay), Celal Dumanlı (Dk. 61 Umar)

Goller: Dk. 29 Regattin (Penaltıdan), 31 Thuram (Pendikspor), Dk. 38 Hasan Hatipoğlu (Kendi kalesine) (Bodrumspor)

Kırmızı kart: Dk. 62 Süleyman Özdamar (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Ali Aytemur, Dk. 55 Hakan Özmert, Dk. 90+10 Kenan Özer (Bodrumspor), Dk. 74 Kappel, Dk. 81 Burak Öğür, Dk. 90 Mesut Özdemir, Dk. 90+2 Thuram, Dk. 90+10 Alihan Tuncer (Pendikspor)





MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Celal Dumanlı'nın göğsüyle indirdiği topla sol çapraz pozisyonda buluşan Musah Mohammed'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

62. dakikada korner direği yakınında Süleyman Özdamar, Görkem Bitin'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Abdulkadir Bitigen tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Müsabakadan 2-1 galip ayrılan Pendikspor Süper Lig'e çıktı.

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