Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor oldu

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MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u mağlup eden Pendikspor, ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki müsabakada 29. dakikada penaltıdan Adrien Regattin ve 2 dakika sonra Regattin'in asistinde Rogerio Thuram'ın golleriyle 2-0 üstünlük kuran Pendikspor, 39. dakikada Hasan Hatipoğlu'nun kendi kalesine attığı gole rağmen ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Bodrumspor'un Süleyman Özdamar'ın gördüğü kırmızı kartla 62. dakikada 10 kişi kaldığı müsabakayı Pendikspor 2-1 galip tamamladı.

Bu sezon değişen statüyle ligi üçüncü bitiren Pendikspor, doğrudan play-off finaline yükseldiği 1. Lig'de Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından adını Süper Lig'e yazdırdı. Geçen sezon 2. Lig'den 1. Lig'e yükselen Pendikspor, bu sezon Süper Lig vizesi alarak ligin 75. temsilcisi oldu.

Normal sezonda 13 golü bulunan Adrien Regattin Bodrumspor karşısında da 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.





- Osman Özköylü'nün 1. Lig'de ikinci şampiyonluğu

1. Lig'de bu sezon teknik direktör değişikliğine gitmeyen 3 takımdan birisi olan Pendikspor'un çalıştırıcısı Osman Özköylü, daha önce 2012-2013'te Kayseri Erciyesspor'la Süper Lig'e yükselme sevinci yaşamıştı.

Özköylü, geçen sezon Pendikspor'u, 2010-2011'de de Elazığspor'u 1. Lig'e taşımıştı.





- Üçüncü bu sefer yükseldi

Ligde play-off sisteminin yeniden uygulanmaya başlandığı 2005-2006'dan bu sezona kadar normal sezonu 3. sırada bitiren takımlardan sadece 2015-2016'da Alanyaspor, play-off'tan Süper Lig'e çıkabilmişti.

Bu sezon ligde üçüncülüğü elde eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Hangikredi Ümraniyespor'un düştüğü Süper Lig'den Pendikspor, başka bir İstanbul temsilcisi olarak gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak.

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