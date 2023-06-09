Manisa'da sağanak, su baskınlarına yol açtı

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı etkiledi.

Sağanak nedeniyle pek çok mahallede ev, iş yerleri ile cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.



İzmir-Ankara kara yolunda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik durma noktasına geldi, bazı noktalarda trafik kazaları meydana geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu Belediyesi ve MASKİ ekipleri su baskını yaşanan noktalarda tahliye ve kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi.

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