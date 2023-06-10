Demirci'de Huriye-Hasan Akdemir Parkı açıldı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye ve hayırsever iş birliği ile yapılan Huriye-Hasan Akdemir Parkı düzenlenen törenle açıldı.

Parkın açılışında konuşan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçeye son dönemde hayırseverlerin desteğiyle birçok eser kazandırdıklarını aktardı.



Hasan Akdemir'le daha önce 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu yaptıklarını kaydeden Selçuk, "Bugün de birlikte park yaparak hizmete sunduk. Fakültemizde hayırsever Özgen İzmiroğlu ile birçok yerde bulunmayan kütüphane ve gözlemevi yapıyoruz. Yine aynı şekilde hayırsever Selami Özpoyraz ile meslek yüksekokulu binası yapıyoruz." dedi.



Hasan Akdemir da parkın ilçe için hayırlı olmasını temenni etti.

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