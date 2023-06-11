Manisa'daki Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Şampiyonası sona erdi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Şampiyonası, final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

İlçedeki tenis tesislerinde 14 ilden 90 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Demirci Kaymakamı Adem Kaya, ödül töreninde yaptığı konuşmada ilçenin adının artık tenis sporuyla anıldığını, tesis ve sporcu altyapısını geliştirerek ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Şampiyonada kızlar kategorisinde İstanbul Özel Tarabya Ortaokulu birinci, Antalya Mecdude Başakıncı Ortaokulu ikinci, Artvin Gazi Ortaokulu üçüncü ve TED Trabzon Koleji dördüncü oldu.

Erkeklerde ise Düzce Mustafa Kemal Ortaokulu'nun birinci olduğu şampiyonada Antalya Akant Ortaokulu ikinci, İzmir Bilfen Ortaokulu üçüncü ve Ordu Bahçeşehir Koleji dördüncülüğü kazandı.

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