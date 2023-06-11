Salihli'de evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 17 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.D. (37) işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.





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