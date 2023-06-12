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Akhisar'daki Çamönü Barajı sonbaharda su tutmaya başlayacak

AA

Akhisar'daki Çamönü Barajı sonbaharda su tutmaya başlayacak

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Çamönü Barajı'ndan 2024 yaz sezonunda tarımsal sulama yapılması hedefleniyor.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, gövde dolgusu tamamlanan barajdaki imalatlar yaz sonuna kadar bitirilecek. Sonbaharla birlikte Akhisar Çamönü Barajı'nda su tutulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sulama şebekesi inşaatının da barajdaki çalışmalarla paralel bir şekilde yürütüleceğini belirterek, gelecek yaz barajdan tarlalara su vermeyi hedeflediklerini kaydetti.

Çamönü Barajı’nın gövde yüksekliğinin temelden 41 metre olduğunu ifade eden Balta, barajın Akhisar ovasında 2 bin 270 dekar araziye can suyu vereceğini bildirdi.

Balta, şunları kaydetti:

"Hedefimiz projeyi bir an önce barajı bitirip Akhisarlı üreticilerin hizmetine sunabilmek. Bu amaç doğrultusunda baraj ve sulama şebekesi inşaatlarını eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Sulama şebekesi için gerekli olan yaklaşık 12 bin 500 metre uzunluğundaki boruyu şantiyemize getirdik. 1 yıl içerisinde sahadaki çalışmaları bitirip, 2024 yaz sulama sezonuyla birlikte barajdan tarlalara su vermeyi planlıyoruz."


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