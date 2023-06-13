Manisa'nın coğrafi işaret tescilli "Emcelli biberi"nde hasat başladı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yetiştirilen ve bu yıl Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescil edilen Emcelli biberinde bereketli bir sezon bekleniyor.

Adını yetiştiği Emcelli Mahallesi'nden alan, acılığı, rengi ve lezzeti dolayısıyla ilgi gören Emcelli biberi, yaklaşık 60 dekar arazide ata tohumlarıyla üretiliyor.

Yılda yaklaşık 140 ton rekolte elde edilen Emcelli biberi, özellikle Manisa ve çevresinde yoğun olarak tüketiliyor ve pazarda kilogramı 80 liradan alıcı buluyor.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, AA muhabirine, 150 yılı aşkın süredir bozulmadan üretilen Emcelli biberinin korunması ve tanıtımı için coğrafi işaret çalışması yürüttüklerini söyledi.

Bu süreçte başarıya ulaştıklarını ve ilçenin yeni bir tescilli değere kavuştuğunu belirten Akar, artık bu biberin pazarının büyütülmesine odaklanacaklarını dile getirdi.

Seradaki ürününü hasat eden Nurullah Akbay da biberin kendilerine dedelerinden miras olduğunu, bu yıl verimli bir sezon beklediklerini ifade etti.

Akbay, "Adıyla, namıyla acılığı var ama mideyi rahatsız eden bir acılığı yok. Tescilini almış durumdayız. Bu biberimizi yaşatacağız." dedi.









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