Manisa'da yolcu otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

​​​​​​​MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu otobüsü ile 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Turgutlu-Salihli kara yolu Akçapınar Mahallesi geçişinde aynı yönde seyreden Hasan Y'nin (35) kullandığı 35 ABC 222 plakalı otomobil ile Salih A. (57) idaresindeki 45 RM 922 yolcu otobüsü çarpıştı.

Savrulan yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek Muzaffer M'nin (63) kullandığı 35 SCB 92 plakalı otomobille de çarpıştı.

Kazada, aralarında üç çocuğun da bulunduğu 8 kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Hasan Y'nin (35) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.