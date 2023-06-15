Manisa'da kamyon ile çarpışan yolcu otobüsündeki 21 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan 21 kişi, hastaneye kaldırıldı.

F.G. yönetimindeki 34 ZZ 2567 plakalı yolcu otobüsü, Balıkesir-Akhisar kara yolunun Gökçeahmet Mahallesi kavşağı yakınlarında önünde seyreden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 Y 7018 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 21 yolcu yaralandı.

Ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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