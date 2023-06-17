Manisa'da darbedilen restoran işletmecisi hastanede hayatını kaybetti

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada darbedilen restoran işletmecisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, restoran işleten Mehmet Arıkbaş, 15 Haziran'da iş yerinin önünde gürültü çıkardığı öne sürülen gruba müdahale etti.

Çıkan kavgada Arıkbaş, darbedildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Arıkbaş, kurtarılamadı.

Kavgaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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