Manisa'nın Akhisar ilçesinde şiddetli sağanak su baskınlarına neden oldu

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nin acil servis bölümü ile çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

İlçe genelinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu, trafiğin durma noktasına geldiği bazı sokaklarda araçlarda hasar oluştu.

Ev ve iş yerlerini basan suyun tahliyesi için çalışma yapan itfaiye ekipleri, 30'a yakın vatandaşı tahliye etti.

Enerji nakil hatlarının da zarar gördüğü ilçede Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nin acil servis bölümü de su altında kaldı.

Tahliye çalışması yapılan hastanede acil sağlık hizmetleri poliklinik bölümünden veriliyor.

















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