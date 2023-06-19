Demirci'de 63 hacı adayı mübarek topraklara uğurlandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 63 hacı adayı, dualarla yolcu edildi.

İlçe Müftülüğünce kapalı pazaryerinde düzenlenen uğurlama töreninde Kuran-ı Kerim, ilahiler ve dualar okundu.

Etkinlikte konuşan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, "Mübarek topraklara gidecek olan hacı adaylarımızın sağ salim gidip gelmelerini temenni ediyorum. Rabbim ibadetlerini, dualarını kabul etsin. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Gitmek isteyen herkese Allah nasip etsin" dedi.

Duygusal anların yaşandığı uğurlama töreninde hacı adayları aileleri ve sevdikleri vedalaştıktan sonra otobüsle ilçeden ayrıldı.

Hacı adayları 21 Temmuz 2023 tarihinde hac ibadetlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüş yapacaklar.

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