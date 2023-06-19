Sarıgöl'de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Dadağlı Mahallesinden Alaşehir yönüne ilerleyen Abdurrahman K. (28) idaresindeki 35 AB 3575 plakalı otomobil, Dadağlı dönel kavşağında kontrolden çıkarak takla attı.



Kazada sürücünün araçtaki eşi Sümeyya K. (25), kızları Leyla Nur K.(3) ve Hızır K. (2) yaralandı.



Yaralılar ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.