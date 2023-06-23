Manisa CBÜ Demirci Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni yapıldı

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MANİSA (AA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi ve Demirci Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selhan Özbey ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ali Daşman, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk anıtı önünden başlayarak Eğitim Fakültesi kampus alanına kadar Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selhan Özbey, Demirci Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ali Daşman, akademisyenler, öğrenciler, aileler ve ilçe halkı yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüştü ilçe halkı ve esnaflar öğrencilere karanfiller atarlarken, yürüyüşün ardından eğitim fakültesi kampus alanında geleneksel keşkek ikramı yapıldı.

Bölümlerinde dereceye giren öğrencilere belgeleri ve hediyeler verildi.

Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selhan Özbey, " Eğitim Fakültemiz tarihi açıdan çok köklü bir kurum. 1964 yılında kurulan İlk öğretmen okulu Demirci'de. 2024 yılı bizim için çok önemli bir yıl olacak. Gelecek yıl mezun olacak öğrencilerimizle ve bugüne kadar mezun olan öğrencilerimize 60. yılımızı kutlayacağız. Mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

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