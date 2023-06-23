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GÜNCELLEME - Manisa'da fabrikada çıkan yangın 19. saatte kontrol altına alındı

AA

GÜNCELLEME - Manisa'da fabrikada çıkan yangın 19. saatte kontrol altına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın, 19. saatte kontrol altına alındı.

OSB'deki geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan fabrikada dün saat 16.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada depolanan poliüretanın yanıcı olması ve rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü ve fabrikanın idari binasına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile ilçe belediyelerinin su tankerleri de destek verdi.

İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 19 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.

Fabrikadaki poliüretanın yanması nedeniyle çıkan siyah dumanın yoğunluğu düne kıyasla azaldı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü tesiste, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara destek veriyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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