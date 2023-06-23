GÜNCELLEME 2 - Manisa'da fabrikada çıkan yangın 19. saatte kontrol altına alındı

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MANİSA (AA) - Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan ve 19. saatte kontrol altına alınabilen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Geri dönüşüm yapılan fabrikada dün saat 16.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada depolanan poliüretanın yanıcı olması ve rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü ve fabrikanın idari binasına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile ilçe belediyelerinin su tankerleri de destek verdi.

İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 19 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.

Yaklaşık 60 bin metrekarelik fabrikadaki poliüretan malzemelerin yanması nedeniyle çıkan siyah dumanın yoğunluğu düne kıyasla azaldı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü tesiste, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara destek veriyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

- İdari para cezası ve suç duyurusu

Manisa Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tesisin aynı parsel üzerinde, aynı kişiye ait iki firma olarak kayıtlı bulunduğu belirtildi.

İşletmelerin fiziksel koşullarının uygun olmaması ve çevre kirliliğine neden olması nedeniyle çevre izin ve lisanslarının iptali için bakanlığa bildirimde bulunulduğu aktarılarak tesise çevre kirliliği oluşturması sebebiyle 7 milyon 330 bin 578 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çevre izin ve lisansının iptaline müteakip kapatma planı kapsamında yangın sonrası atıkların bakanlığımızdan lisanslı tesislere gönderilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda işletmelerin münferit adreste çevre kirliliğine sebebiyet vermesinden dolayı Türk Ceza Kanunu 181 ve 182'nci maddeleri kapsamında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurularında bulunulmuştur."

- İl Sağlık Müdürlüğünden pencere açılmaması uyarısı

Manisa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada da yangının meydana geldiği tesiste çoğunlukla eski buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinelerinin parçalanarak geri dönüşüm yapıldığı, elyaf, plastik, naylon, strafor gibi malzemenin bulunduğu vurgulandı.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığına dikkati çekilen açıklamada "Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi tarafından yerinde yapılan incelemede farikada yoğun dumanın hala etkili olduğu gözlemlenmiştir. Yakın yerlerde oturanların mecbur kalmadıkça pencerelerini açmamaları önerilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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