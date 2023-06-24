Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Murat Aşık'ın kullandığı 16 LLC 57 plakalı otomobil, Kayalıoğlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip 35 BJG 505 plakalı tıra çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aşık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Güvenlik güçlerince tır sürücüsünün ifadesine başvuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.