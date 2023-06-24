Akhisar'da sel sonrası dere yataklarında temizlik çalışması

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde geçen hafta yaşanan selin ardından dere yataklarında başlatılan temizlik çalışması devam ediyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda özellikle Hacıishak ve Cumhuriyet mahallelerinde su baskınına neden olan Şahbaz Deresi'nin yatağından mobilya, halı, otomobil lastiği gibi atıklar çıktı.

Çalışmaların olduğu bölgelerde incelemelerde bulunan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada 18 Haziran'da Akhisar'da metrekareye 94 kilogram yağış düştüğünü hatırlatarak, 242 personel ve 71 araç ve iş makinesiyle gelen ihbarlara müdahale etmeye çalıştıklarını söyledi.



Suyun tahliye edilmesinin ardından temizlik çalışmalarına başladıklarını belirten Çevik, özellikle dere yataklarına bırakılan ve suyun akışını engelleyerek su baskınlarına neden olan atıkların kendilerini şaşırttığını ifade etti.

Çevik, şunları kaydetti:

"Derelerimize çöplerimizi atmamalıyız. Oralar çöp sahası değildir. İçerisinden halı çıktı, moloz çıktı, hafriyat çıktı. Bu dere sahamızı temizleyerek su akışını sağlamaya çalışıyoruz. 1 hafta içerisinde çalışmalarımız tamamlanacak. Şahbaz deremiz tamamıyla su akışına açılmış olacak. Bizi en çok şaşırtan şu an bulunduğumuz noktada halı, lastik, mobilya çıktı. Beni en çok mobilya çıkması şaşırttı. Açık kanal kesimde de ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Orada da hayvan ölüleri, mobilyalar, cam şişe atıkları çıktı."

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