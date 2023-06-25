Demirci'deki kadın kooperatifinde bayram öncesi baklava mesaisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demirci'deki kadın kooperatifinde bayram öncesi baklava mesaisi

AA

Demirci'deki kadın kooperatifinde bayram öncesi baklava mesaisi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde kooperatif çatısı altında çalışan kadınlar, Kurban Bayramı öncesi gelen baklava siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Zafer Kalkınma Ajansı tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında kurulan Tarım Ürünleri Merkezi'nde faaliyet gösteren Demirci Kadın Kooperatifi (DEMKA), kadınlar için istihdam alanı oluşturdu.

Merkeze alımı yapılan yaş meyve ve sebzeler kooperatif çatısı altındaki kadınlar tarafından işleniyor, erişte, yufka, reçel, salça gibi ürünler üretilerek pazarlanıyor.

Kadınlar, Kurban Bayramı öncesi alınan ev baklavası siparişlerini yetiştirmek için birlikte çalışıyor.

Projeye destek veren kurumlardan Demirci Ziraat Odası'nın başkanı Mehmet Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEMKA'yı Demirci'nin ürünlerinin markalaşması ve katma değer kazanması amacıyla kurduklarını belirtti.

Odanın genel sekreteri Zehra Çakır da Kurban Bayramı öncesi internet üzerinden baklava siparişleri aldıklarını ifade ederek, "Bu bayram için yoğun baklava siparişi aldık. Yan tarafta firmalar tarafından kiraz alımı yapılıyor. Buradan onlara gözleme, ayran, çay, tost satışı da yapıyoruz. Kadın kooperatifi olarak tamamen doğal alarak hazırladığımız limonatayı da çevre kahvehane ve kafelere hazırlayıp satış yapıyoruz. Birinci önceliğimiz hijyen. Üretim alanına dışarıdan kimseyi almıyoruz. Baklavalarımız ev usulü olarak hazırlıyoruz. Amacımız kadınlarımızın çalışma hayatında yer edinmelerini daha çok sağlamak." dedi.

Kooperatifte çalışan kadınlardan Binnur Demir, DEMKA ile kendilerine yeni bir ufkun açıldığını dile getirerek, "Kooperatif hem gelir kaynağı oluyor hem yeni şeyler öğreniyoruz. Evde oturmak yerine burada üretim yapıyoruz. Yaklaşan bayram sebebiyle baklava üretimi yapıyoruz. Baklavaları eski ev baklava usulü ile hazırlıyoruz. İçini bol koyuyor, özenle yağlıyoruz. Taş fırınlarda pişirildikten sonra glikoz kullanmadan şeker şerbeti hazırlayarak şerbetliyoruz. Burada mevsimine göre meyvelerden reçeller hazırlıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akhisar'da fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
YEREL HABERLER Akhisar'da fabrika işçilerinin taşındığı servis ...
TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Sağanakta taşan dereden mobilya, halı ve otomobil lastiği çıktı
YEREL HABERLER Sağanakta taşan dereden mobilya, halı ve otomobil ...
Akhisar'da sel sonrası dere yataklarında temizlik çalışması
YEREL HABERLER Akhisar'da sel sonrası dere yataklarında temizlik ...
Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını ...
Yetenek taramasından seçildiler, muaythai sporunda Türkiye şampiyonu oldular
YEREL HABERLER Yetenek taramasından seçildiler, muaythai sporunda ...
Manisa FK transferde hızlandı
YEREL HABERLER Manisa FK transferde hızlandı
Manisa'da üst geçitten düşen minibüsün sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da üst geçitten düşen minibüsün sürücüsü ...
Kavşaktan uçan minibüsün sürücüsü, alkol testi yapmak isteyen polislere saldırdı
YEREL HABERLER Kavşaktan uçan minibüsün sürücüsü, alkol testi yapmak ...
Manisa'da, geri dönüşüm tesisindeki yangın 17'nci saatinde kontrol altında (3)
YEREL HABERLER Manisa'da, geri dönüşüm tesisindeki yangın 17'nci ...
Manisa'da, geri dönüşüm tesisindeki yangın 17'nci saatinde kontrol altında (2)
YEREL HABERLER Manisa'da, geri dönüşüm tesisindeki yangın 17'nci ...
GÜNCELLEME - Manisa'da fabrikada çıkan yangın 19. saatte kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Manisa'da fabrikada çıkan yangın 19. ...
Manisa'da, geri dönüşüm tesisindeki yangın 17'nci saatinde kontrol altında
YEREL HABERLER Manisa'da, geri dönüşüm tesisindeki yangın 17'nci ...
Manisa CBÜ Demirci Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni yapıldı
YEREL HABERLER Manisa CBÜ Demirci Eğitim Fakültesi ve Meslek ...
GÜNCELLEME 2 - Manisa'da fabrikada çıkan yangın 19. saatte kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Manisa'da fabrikada çıkan yangın 19. ...
Manisa'da fabrikada çıkan yangın, 16 saattir sürüyor
YEREL HABERLER Manisa'da fabrikada çıkan yangın, 16 saattir sürüyor
MANİSA'DAKİ YANGIN 14'ÜNCÜ SAATİNDE
YEREL HABERLER MANİSA'DAKİ YANGIN 14'ÜNCÜ SAATİNDE
Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın (4)
YEREL HABERLER Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın (4)
Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın (3)
YEREL HABERLER Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın (3)
GÜNCELLEME 2 - Manisa'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Manisa'da bir fabrikada çıkan yangına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.