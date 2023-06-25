Demirci'deki kadın kooperatifinde bayram öncesi baklava mesaisi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde kooperatif çatısı altında çalışan kadınlar, Kurban Bayramı öncesi gelen baklava siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Zafer Kalkınma Ajansı tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında kurulan Tarım Ürünleri Merkezi'nde faaliyet gösteren Demirci Kadın Kooperatifi (DEMKA), kadınlar için istihdam alanı oluşturdu.



Merkeze alımı yapılan yaş meyve ve sebzeler kooperatif çatısı altındaki kadınlar tarafından işleniyor, erişte, yufka, reçel, salça gibi ürünler üretilerek pazarlanıyor.



Kadınlar, Kurban Bayramı öncesi alınan ev baklavası siparişlerini yetiştirmek için birlikte çalışıyor.

Projeye destek veren kurumlardan Demirci Ziraat Odası'nın başkanı Mehmet Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEMKA'yı Demirci'nin ürünlerinin markalaşması ve katma değer kazanması amacıyla kurduklarını belirtti.

Odanın genel sekreteri Zehra Çakır da Kurban Bayramı öncesi internet üzerinden baklava siparişleri aldıklarını ifade ederek, "Bu bayram için yoğun baklava siparişi aldık. Yan tarafta firmalar tarafından kiraz alımı yapılıyor. Buradan onlara gözleme, ayran, çay, tost satışı da yapıyoruz. Kadın kooperatifi olarak tamamen doğal alarak hazırladığımız limonatayı da çevre kahvehane ve kafelere hazırlayıp satış yapıyoruz. Birinci önceliğimiz hijyen. Üretim alanına dışarıdan kimseyi almıyoruz. Baklavalarımız ev usulü olarak hazırlıyoruz. Amacımız kadınlarımızın çalışma hayatında yer edinmelerini daha çok sağlamak." dedi.

Kooperatifte çalışan kadınlardan Binnur Demir, DEMKA ile kendilerine yeni bir ufkun açıldığını dile getirerek, "Kooperatif hem gelir kaynağı oluyor hem yeni şeyler öğreniyoruz. Evde oturmak yerine burada üretim yapıyoruz. Yaklaşan bayram sebebiyle baklava üretimi yapıyoruz. Baklavaları eski ev baklava usulü ile hazırlıyoruz. İçini bol koyuyor, özenle yağlıyoruz. Taş fırınlarda pişirildikten sonra glikoz kullanmadan şeker şerbeti hazırlayarak şerbetliyoruz. Burada mevsimine göre meyvelerden reçeller hazırlıyoruz." diye konuştu.





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