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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

LGS sınavında tam puan alan Ömer Faruk matematik profesörü olmak istiyor

AA

LGS sınavında tam puan alan Ömer Faruk matematik profesörü olmak istiyor

MANİSA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Ömer Faruk Gedikbaş, gelecekteki hedefini matematik profesörlüğü olarak belirledi.

Turgutlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Gedikbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan almanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

LGS hazırlığına, 5. sınıfta Türkçe öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını belirten Gedikbaş, öğretmeninin LGS'ye hazırlık için kitap okuttuğunu, okudukları konularda birbirleriyle tartışmalar düzenlendiklerini söyledi.

8. sınıfın ilk döneminde telefonla çok ilgilendiğini ve oyun oynadığını belirten Gedikbaş, "Hocalarımız bunun yanlış olduğunu söyledi. Telefona ara verip, ders çalışmaya başladım. Hocalarımızdan kitap önerileri alıp onları okudum ve çalıştım. Okulda yapılan denemelere katıldım, yanlışlarıma ve eksiklerime ağırlık verdim" dedi.

Sınav sonrasında cevapları kontrol ettiğinde 3 soruyu yanlış yaptığını fark ettiğini belirten Gedikbaş, "LGS'ye girdiğimde Türkçe güzel geçmişti ama Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nde birkaç soruda takıldım. Bunları kafama takmadan sayısala geçip Matematiği yaptım. 3 soruyu yanlış yapmışım, Fen sorularını bitirip, kontrol ettiğimde bunları fark ettim ve değiştirip devam ettim" dedi.

Galatasaray ya da TUBİTAK Fen Lisesine gitmeyi düşündüğünü söyleyen Gedikbaş, "Lise eğitimi sonrasında ise matematik profesörü olmak istiyorum. Matematik dersini seviyorum. Bu süreçte beni sürekli destekleyen aileme ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum" dedi.

Bu yıl biri LGS'ye, diğeri ise YKS'ye giren 2 çocuğunun olduğunu belirten baba Serkan Gedikbaş "Okul öğretmenlerimize ve idaresine teşekkür ediyorum. Evladımın 4 yıl boyunca takibini çok iyi yaptılar. Sadece okulda bırakmadılar işlerini, akşam üzeri ek dersler ve testler verip kontrollerini yaptılar. Sürekli öğretmenleriyle iletişim halindeydik. En büyük teşekkürü oğluma ediyorum. Yaşıtları dışarda oyun oynarken o dersleriyle meşgul oldu ve geleceğini düşündü. Benim ailelere tavsiyem okul idareleriyle, öğretmenleriyle çocuklarının gelecekleri beraber planlasınlar ve takip etsinler" dedi.

Anne Elif Gedikbaş da oğlunun azmedip başardığını dile getirerek, "Dershaneye gitmedi, özel ders almadı. Bizler onlar için yaşıyoruz ve çalışıyoruz. Onların iyi bir gelecek yaşaması için çabalıyoruz. Bütün ailelere diyorum ki çocuklarınızla ilgilenin öğretmenlerinizle iletişim halinde olun ve çocuklarınızın sürekli yanında olun" dedi.

Turgutlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Kolay de "Özel Bir Devlet Okulu" sloganıyla öğrencilerini geliştirmeye gayret ettiklerini ifade ederek, "LGS çalışmaları uzun soluklu bir süreç. Bu yıl yaptığımız LGS çalışmalarında 65 genel deneme yaptık. Bu denemeler öğrencilerimiz için yorucu bir süreç oldu ama meyvesini topladık" dedi.

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