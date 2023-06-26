Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Türkiye Şampiyonası Manisa'da sona erdi

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MANİSA (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Manisa'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Demirci ilçesindeki tenis kortlarında düzenlenen turnuvaya, 11 ilden 36 sporcu katıldı.

Şampiyonada gençler kategorisinde birinci Zeliha Aksak, ikinci Elifda Algit, çift kadınlar kategorisinde birinci Zeliha Aksak-Esra Bozdemir, ikinci Ebru Sulak-Fatma Kıdıl ikilisi oldu. Tek kadınlar kategorisinde ise Zeliha Aksak birinci, Esra Bozdemir ikinci sırayı aldı.

Çift erkekler kategorisinde birinci Emirhan Toper-Yunus Emre Arslan, ikinci Turan Akalın-Hüseyin Erkan Çelik çifti olurken, tek erkekler kategorisinde Emirhan Toper birinciliği, Turan Akalın ikinciliği elde etti.

Dört gün süren şampiyonanın sonunda sporculara Demirci Akıncıları logolu el dokuma minyatür halı da hediye edildi.

Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Demirci Kaymakamı Adem Kaya, yaptığı konuşmada, milli mücadele şehri Demirci'deki organizasyonun sorunsuz bir şekilde sona erdiğini söyledi.



Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ise ilçelerini spor kenti yapmak için belediye olarak tüm turnuvalara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.



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