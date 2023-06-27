Manisa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

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MANİSA (AA) - Salihli'de otomobil anne ve oğluna çarptı, anne yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.K'nin (37) kullandığı 34 LC 9170 plakalı otomobil, İzmir Ankara karayolu Durasıllı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gülbahar Çevik (27) ile oğlu Mahmut Alp Çevik'e (1) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle anne ve oğlu, yolda sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince anne Turgutlu Devlet Hastanesine, oğlu Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne Çevik, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Oğlu Mahmut Alp Çevik'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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