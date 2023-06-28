Manisa'da polis ekipleri sürücü ve yolcuların bayramlarını kutladı

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MANİSA (AA) - Manisa - İzmir kara yolundaki uygulama noktasında görevli trafik polisleri, durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolculara şeker ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı.



İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun yaşandığı Manisa - İzmir karayolunda denetimlerini artırdı.

Ekipler, Sabuncubeli mevkisinde sürücüleri durdurup bilgilendirme yaptı. Sürücü ve yolculara kolonya ve bayram şekeri ikram eden polis memurları, vatandaşlarla bayramlaştı.



Trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlker Çetinkaya, gazetecilere şehrin birçok turizm bölgesine geçiş güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle özellikle bayram öncesi trafik yoğunluğunun arttığını vurguladı.



Çetinkaya, sorumluluk alanı içerisinde her 20 kilometreye 1 ekip düşecek şekilde denetim yaptıklarını belirterek, "Bürolarda çalışan ekiplerimizi de bayram nedeniyle takviye olarak uygulama noktalarında görevlendirdik. Bayram süresince günde ortalama 104 ekip 200 personelle görev yapıyoruz." dedi.

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