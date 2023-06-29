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Manisa'da yakıt tankerinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

AA

Manisa'da yakıt tankerinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Sarıgöl ilçesinde yakıt tankerinin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Z.A. (52) idaresindeki 20 AAK 336 plakalı yakıt tankeri, Buldan-Sarıgöl mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Araçta sıkışan Z.A. ile İ.D.T (12) ve R.E.T (17) AKS 110 ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, Sarıgöl Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken yakıt tankeri güvenlik önlemi alınarak kaldırıldı.

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