Manisa'da yakıt tankerinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Bayramda hastaneler ve eczaneler açık mı?

Demir yollarında neden taşlar olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Sarıgöl ilçesinde yakıt tankerinin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Z.A. (52) idaresindeki 20 AAK 336 plakalı yakıt tankeri, Buldan-Sarıgöl mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Araçta sıkışan Z.A. ile İ.D.T (12) ve R.E.T (17) AKS 110 ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, Sarıgöl Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken yakıt tankeri güvenlik önlemi alınarak kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.